Aggiornamento GPS, il CSPI dà il via libera al nuovo regolamento ministeriale [PDF] (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato il via libera allo schema di decreto per l'Aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze. L'articolo Aggiornamento GPS, il CSPI dà il via libera al nuovo regolamento ministeriale PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato il viaallo schema di decreto per l'delle Graduatorie per le Supplenze. L'articoloGPS, ildà il viaalPDF .

Advertising

orizzontescuola : Aggiornamento GPS, il CSPI dà il via libera al nuovo regolamento ministeriale [PDF] - ZambitoJoseph : Sono stati approvati alcuni emendamenti importanti al decreto mille-proroghe per quanto riguarda la SCUOLA, e possi… - scuolainforma : Aggiornamento GPS supplenze, il punto della situazione ad oggi, 23 febbraio - Adolfo19333802 : @mariopittoni L'aggiornamento GPS agevola solo i giovani togliendo sempre di più lavoro ai precari storici. Ma bravo ed il pas? - scuolainforma : Decreto Sostegni ter, Pittoni: ‘Asse trasversale per aggiornamento GPS’ -