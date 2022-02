Ucraina, alla Sapienza flash mob per la pace (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Una bandiera della pace sotto la statua della Minerva dell’Università ‘Sapienza’ di Roma. Anche gli studenti e le studentesse dell’ateneo romano hanno voluto mostrare vicinanza al popolo ucraino con un flash mob, questo pomeriggio, sotto la statua simbolo della prima università di Roma. Stringendo cartelli contro il conflitto, i giovani si sono radunati nel piazzale davanti al rettorato e hanno lanciato l’hashtag #studentiunitiperlapace. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Una bandiera dellasotto la statua della Minerva dell’Università ‘’ di Roma. Anche gli studenti e le studentesse dell’ateneo romano hanno voluto mostrare vicinanza al popolo ucraino con unmob, questo pomeriggio, sotto la statua simbolo della prima università di Roma. Stringendo cartelli contro il conflitto, i giovani si sono radunati nel piazzale davanti al rettorato e hanno lanciato l’hashtag #studentiunitiperla. (Agenzia Dire)

