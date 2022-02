Scholz alla Nato: "Rafforzare il fianco orientale" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, partecipando al vertice virtuale della Nato, ha sostenuto la necessità di Rafforzare il fianco orientale dell'Alleanza per venire incontro alle esigenze di sicurezza dei partner dopo l'... Leggi su today (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf, partecipando al vertice virtuale della, ha sostenuto la necessità diildell'Alleanza per venire incontro alle esigenze di sicurezza dei partner dopo l'...

Advertising

Frances25551623 : RT @FrancoBechis: Nel 1939 Marcel Déat scrisse un articoletto passato alla storia per il titolo: 'Morire per Danzica?'. Oggi Mario Draghi e… - domenicobandoni : @mmax_g Si.E i motivi ci sono tutti.Penso si sia rivolto alla stessa maniera verso Scholz e Orban. - pc_947 : @Nicola89144151 Lo penso anch'io. La verità è che Zelensky ce l'ha con Draghi e Scholz perchè non vogliono sanzion… - SergioCamillo85 : RT @FrancoBechis: Nel 1939 Marcel Déat scrisse un articoletto passato alla storia per il titolo: 'Morire per Danzica?'. Oggi Mario Draghi e… - europea_lk : RT @Linkiesta: Con lo stop al #NordStream2 #Scholz ha messo fine alla politica estera merkeliana? | @europea_lk #RussiaUkraineConflict htt… -