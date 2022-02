Rottamazione ter, pagamento prossima rata in scadenza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuova scadenza per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter e sono in regola i pagamenti precedenti. Il 28 febbraio 2022 è il termine per saldare la prossima rata della definizione agevolata delle cartelle e mantenere le agevolazioni previste. Il versamento deve essere effettuato, utilizzando il bollettino, inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns. Si ricorda che, anche per il termine di fine febbraio, la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuovaper i contribuenti che hanno aderito allater e sono in regola i pagamenti precedenti. Il 28 febbraio 2022 è il termine per saldare ladella definizione agevolata delle cartelle e mantenere le agevolazioni previste. Il versamento deve essere effettuato, utilizzando il bollettino, inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta ladel 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questae anche per le successive, sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure scaricarli direttamente accedendo nella propria area riservata con le credenziali Spid, Cie e Cns. Si ricorda che, anche per il termine di fine febbraio, la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza, ...

