Rally Svezia | Day 1 | ghiaccio bollente

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Si è tornati un po’ all’antico in, nel Day 1 del secondomondiale del 2022. I percorsi delle prove speciali sono strapieni di neve, ma soprattutto, la prima posizione è contesa da una lotta furibonda. Su sette prove speciali, abbiamo cinque vincitori diversi! A questo punto, non ci resta che raccontarvi le vicende di un giorno davvero spettacolare.: chi comanda dopo il day 1? Kalle Rovanpera si sente a casa nello shakedown, ma poi deve fare da apripista nello shakedown. Ott Tanak inaugura il promo scratch della giornata, ma poi viene battuto da Esapekka Lappi che nella SS2 si prende prova e leadership. Il finnico, al volante della Toyota lasciata libera da Sebastien Ogier, non brilla nella SS3 con l’ottavo tempo. Ritorna in auge Rovanpera, in quella che sarà il suo ultimo lampo ...

NEUVILLE CHIUDE AL COMANDO La speciale di chiusura della prima giornata delvede la vittoria di Kalle Rovampera. Alle sue spalle Thierry Neuville, che completa la sua rimonta e chiude da leader della classifica generale un venerdì all'insegna del grande ...Umea,, 25 Febbraio. Seppure non corredato da 'elementi' leggendari, ci riferiamo al l'assenza di Loeb e Ogier , ildidiventa subito interessante. La temperatura non va mai troppo sotto, e aprire la pista, compito teoricamente gravoso per Rovanpera neo leader del Mondiale, all'inizio non è troppo male.Neve e ancora neve nel primo giorno di vera competizione del rally di Svezia, valido per il WRC 2022. Si era detto in sede di presentazione che sarebbe stato un'appuntamento all'insegna del bianco e n ...Quello a cui stiamo assistendo è un Rally di Svezia bizzarro, ogni prova ha risultati spesso differenti da quella precedente, con classifiche compatte e protagonisti che si alternano al comando. Se Ka ...