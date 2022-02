Parchi storici, piano per il rilancio, progetto unico tra Comune, Ircr e Unimc (Di venerdì 25 febbraio 2022) MACERATA - La giunta di Macerata ha deliberato la stipula di un accordo tra Comune e Ircr, mediante un protocollo d'intesa, per partecipare al bando del Ministero della Cultura relativo alle proposte ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 25 febbraio 2022) MACERATA - La giunta di Macerata ha deliberato la stipula di un accordo tra, mediante un protocollo d'intesa, per partecipare al bando del Ministero della Cultura relativo alle proposte ...

Advertising

comuni_anci : #Cultura - Online le avvertenze @MiC_Italia per la corretta presentazione delle domande per gli avvisi relativi a i… - AGodone : RT @giornalecomuni: Avvertenze del #MIC per la corretta presentazione delle domande per gli #avvisi “Proposte di intervento per il restauro… - AnciPuglia : Cultura – Interventi rigenerazione parchi e borghi storici: le avvertenze del Mic - AnciLiguria : ??Interventi di #rigenerazione per parchi e #borghi storici: le avvertenze del @MiC_Italia per la corretta presentaz… - giornalecomuni : Avvertenze del #MIC per la corretta presentazione delle domande per gli #avvisi “Proposte di intervento per il rest… -