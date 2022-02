“Non è mai successo prima”. GF Vip, che brutta notizia per Miriana: ormai è una certezza (Di venerdì 25 febbraio 2022) Miriana Trevisan è stata al centro di polemiche in queste ore al ‘GF Vip’. Ed è successo di tutto sia durante la puntata in diretta che dopo la stessa, infatti ci sono stati battibecchi con Sonia Bruganelli e Soleil Sorge. Ma ora su di lei è uscita fuori una notizia clamorosa e purtroppo per lei ha raggiunto un record sicuramente non invidiabile. Non era mai successa una cosa del genere prima d’ora nel reality show, ma lei è stata sfortunatamente in grado di entrare di diritto nella storia. Parlando della lite Miriana Trevisan-Soleil Sorge, quest’ultima ha affermato: “Quello che mi fa rimanere male sono i confessionali e il vostro inciuciare. Ho visto dei video e non puoi dirmi che non è vero”. Immediata è arrivata la replica della Trevisan: “Non è vero, ho sempre risposto alle tue provocazioni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)Trevisan è stata al centro di polemiche in queste ore al ‘GF Vip’. Ed èdi tutto sia durante la puntata in diretta che dopo la stessa, infatti ci sono stati battibecchi con Sonia Bruganelli e Soleil Sorge. Ma ora su di lei è uscita fuori unaclamorosa e purtroppo per lei ha raggiunto un record sicuramente non invidiabile. Non era mai successa una cosa del genered’ora nel reality show, ma lei è stata sfortunatamente in grado di entrare di diritto nella storia. Parlando della liteTrevisan-Soleil Sorge, quest’ultima ha affermato: “Quello che mi fa rimanere male sono i confessionali e il vostro inciuciare. Ho visto dei video e non puoi dirmi che non è vero”. Immediata è arrivata la replica della Trevisan: “Non è vero, ho sempre risposto alle tue provocazioni e ...

