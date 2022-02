Marelli: «Gol di Udogie? Fatico a capire perché il Var non sia intervenuto» (Di venerdì 25 febbraio 2022) . L’ex arbitro commenta così l’episodio Paolo Marelli, ex arbitro, si esprime così a DAZN sull’episodio del gol di Udogie in Milan-Udinese. Le sue parole: «Si discuterà molto. L’abbiamo visto più volte e vediamo che c’è un movimento molto sospetto di Udogie che tocca il pallone col braccio sinistro. La sensazione netta è che sia stato deviato in porta col braccio sinistro: è molto largo, e va verso il pallone. La sensazione è che il tocco decisivo sia col braccio sinistro. Fatico a capire il motivo perché il VAR non sia intervenuto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) . L’ex arbitro commenta così l’episodio Paolo, ex arbitro, si esprime così a DAZN sull’episodio del gol diin Milan-Udinese. Le sue parole: «Si discuterà molto. L’abbiamo visto più volte e vediamo che c’è un movimento molto sospetto diche tocca il pallone col braccio sinistro. La sensazione netta è che sia stato deviato in porta col braccio sinistro: è molto largo, e va verso il pallone. La sensazione è che il tocco decisivo sia col braccio sinistro.il motivoil VAR non sia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

