Liquore all’alloro | il digestivo benefico e profumatissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’abbuffata esagerata e la digestione si fa lenta e difficoltosa? Rimediate con questoe salutare, ma soprattutto delizioso. Ovviamente, trattandosi di un alcolico, non esagerate con le quantità: un bicchierino vi donerà un sollievo immediato. Si ottiene facendo decantare le foglie di questo arbusto sempreverde, originario del Mediterraneo. Si tratta di una pianta assai benefica, ricca com’è di vitamina A. Sostiene la vista, è un potente antiossidante, ha proprietà eupeptiche, elimina i gas intestinali e combatte l’insonnia, perché influisce in maniera distensiva sul sistema nervoso. Con questo elisir, potrete godere di tutte le sue virtù e non solo. Trattandosi di una preparazione davvero deliziosa, delizierete il palato vostro e degli ospiti in maniera sublime, offrendo sollievo da una cena troppo ...