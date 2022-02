La sentenza per i tre agenti che hanno assistito all’assassinio di George Floyd (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tou Thao, 36 anni, J Alexander Kueng, 28 anni, e Thomas Lane, 38 anni, sono stati condannati per aver violato i diritti civili di George Floyd non avendogli fornito assistenza medica e non avendo nemmeno provato a fermare il collega mentre l’uomo giaceva morente a terra sotto il peso del ginocchio di Chauvin. In particolare, come riporta la stampa, Tou Thao e J Alexander Kueng sono accusati di due capi d’accusa: non aver fornito assistenza medica (omissione di soccorso) al signor Floyd, e non aver impedito a Derek Chauvin di ucciderlo, schiacciandolo sotto il peso del suo ginocchio, mentre George Floyd ripeteva chiaramente, per più volte, “Non riesco a respirare“. Il signor Thomas Lane, invece, è stato accusato di un capo d’accusa, ovvero di non aver fornito assistenza medica al signor ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tou Thao, 36 anni, J Alexander Kueng, 28 anni, e Thomas Lane, 38 anni, sono stati condannati per aver violato i diritti civili dinon avendogli fornito assistenza medica e non avendo nemmeno provato a fermare il collega mentre l’uomo giaceva morente a terra sotto il peso del ginocchio di Chauvin. In particolare, come riporta la stampa, Tou Thao e J Alexander Kueng sono accusati di due capi d’accusa: non aver fornito assistenza medica (omissione di soccorso) al signor, e non aver impedito a Derek Chauvin di ucciderlo, schiacciandolo sotto il peso del suo ginocchio, mentreripeteva chiaramente, per più volte, “Non riesco a respirare“. Il signor Thomas Lane, invece, è stato accusato di un capo d’accusa, ovvero di non aver fornito assistenza medica al signor ...

