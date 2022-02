Katia Follesa, la ricordate a Uomini e Donne? (Di venerdì 25 febbraio 2022) Katia Follesa è uno dei volti televisivi più amati. Negli anni l’abbiamo vista in varie trasmissioni del piccolo schermo. Ma la ricordate a Uomini e Donne? L’attrice comica è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano nel mondo dello spettacolo. Le sue gag fanno parte della cultura televisiva nostrana ed hanno caratterizzato numerosi programmi tv. Ma la ricordate nel daily show di Maria De Filippi? Nel panorama della comicità italiana ci sono diversi personaggi che hanno fatto una lunga carriera, arrivando a conquistare più di una generazione con la loro simpatia e il loro talento innato. Uno di questi è sicuramente Katia Follesa, che in questi due decenni ha mostrato di essere un’attrice bravissima. In questi anni ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 febbraio 2022)è uno dei volti televisivi più amati. Negli anni l’abbiamo vista in varie trasmissioni del piccolo schermo. Ma la? L’attrice comica è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano nel mondo dello spettacolo. Le sue gag fanno parte della cultura televisiva nostrana ed hanno caratterizzato numerosi programmi tv. Ma lanel daily show di Maria De Filippi? Nel panorama della comicità italiana ci sono diversi personaggi che hanno fatto una lunga carriera, arrivando a conquistare più di una generazione con la loro simpatia e il loro talento innato. Uno di questi è sicuramente, che in questi due decenni ha mostrato di essere un’attrice bravissima. In questi anni ...

Advertising

Missunderstress : RT @FredMosby_: Comunque mi è venuta in mente la figura di Katia Follesa, nel senso che lei è una grandissima spalla e altrettanto una gran… - LaRonnie_ : Pensando a quanto avrei amato il duo Raffaele-Katia Follesa se fossero capitate nella stessa edizione di Lol - lapazzalunatica : RT @FredMosby_: Comunque mi è venuta in mente la figura di Katia Follesa, nel senso che lei è una grandissima spalla e altrettanto una gran… - bakeoffitalia : Michelle Impossible: la reunion di Katia Follesa e Valeria Graci - TvBlog - FredMosby_ : Comunque mi è venuta in mente la figura di Katia Follesa, nel senso che lei è una grandissima spalla e altrettanto… -