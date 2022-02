Il Papa scende in campo e va dai russi per esprimere "preoccupazione" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Diplomazia sotterranea fino a un certo punto, ormai. Ieri mattina, poco dopo aver disdetto il programmato viaggio a Firenze di domenica e le celebrazioni del Mercoledì delle ceneri (2 marzo) a causa di “un’acuta gonalgia”, il Papa entrava nell’ambasciata russa presso la Santa Sede. Il tutto corredato da un breve video che mostra l’utilitaria con a bordo il Pontefice davanti alla sede diplomatica di Mosca. Un fatto senza precedenti: solitamente gli ambasciatori vengono convocati (dalla Segreteria di stato), non è il Papa che esce di casa per andare a “trovare” il rappresentante diplomatico di uno stato estero. E’ un passo significativo, che indica la “presenza”, pubblica e manifesta, della Santa Sede sul terreno. Se non per mediare, quantomeno per manifestare la propria preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina. L’incontro con ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Diplomazia sotterranea fino a un certo punto, ormai. Ieri mattina, poco dopo aver disdetto il programmato viaggio a Firenze di domenica e le celebrazioni del Mercoledì delle ceneri (2 marzo) a causa di “un’acuta gonalgia”, ilentrava nell’ambasciata russa presso la Santa Sede. Il tutto corredato da un breve video che mostra l’utilitaria con a bordo il Pontefice davanti alla sede diplomatica di Mosca. Un fatto senza precedenti: solitamente gli ambasciatori vengono convocati (dalla Segreteria di stato), non è ilche esce di casa per andare a “trovare” il rappresentante diplomatico di uno stato estero. E’ un passo significativo, che indica la “presenza”, pubblica e manifesta, della Santa Sede sul terreno. Se non per mediare, quantomeno per manifestare la propriaper quanto sta accadendo in Ucraina. L’incontro con ...

Il Papa scende in campo e va dai russi per esprimere "preoccupazione" Il Foglio Ucraina: il Papa in campo, a sorpresa all'Ambasciata russa Il Papa scende in campo personalmente affinché si risollevino le condizioni di chi è coinvolto nel conflitto in Ucraina e si eviti la tanto temuta "catastrofe umanitaria". (ANSA)

Guerra Ucraina: l'Abruzzo scende in piazza e manifesta la propria solidarietà Così, ad esempio, Francesco Menna Presidente della Provincia di Chieti. "Accogliendo l'invito di Papa Francesco desidero dedicare la celebrazione della Santa Messa che presiederò nel Santuario di San

