Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Non mi aspetto di raggiungere accordi con una banda di drogati e neonazisti” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all’esercito ucraino di prendere il potere a Kiev, definendo le autorità ucraine “una banda di drogati e neonazisti“. “Prendete il potere nelle vostre mani. Sarà più facile per noi negoziare con voi che con questa banda di tossicodipendenti e neonazisti che si è stabilita a Kiev e ha preso l’intero popolo ucraino in ostaggio”, ha detto Putin rivolgendosi alle forze armate di Kiev nel corso di un intervento pronunciato a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimirha chiesto all’esercito ucraino di prendere il potere a Kiev, definendo le autorità ucraine “unadi“. “Prendete il potere nelle vostre mani. Sarà più facile per noi negoziare con voi che con questadi tossicodipendenti eche si è stabilita a Kiev e ha preso l’intero popolo ucraino in ostaggio”, ha dettorivolgendosi alle forze armate di Kiev nel corso di un intervento pronunciato a una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

chetempochefa : L’immagine della serata: a San Pietroburgo i cittadini russi manifestano in piazza contro la guerra. Lo stesso sta… - PaoloCond : Ammirazione per chi è sceso in piazza in Russia a manifestare contro la guerra. Coraggio autentico - MediasetTgcom24 : La guerra in Ucraina, il terrore nello sguardo dei bimbi in fuga #RussiaUkraineConflict #ucraina #guerraucraina… - danielandre75 : RT @AndreaPecchia1: San Pietroburgo oggi. Una foto che leva il fiato e dà speranza. #SanPietroburgo #RussiaUkraineConflict #Russia #Ucrain… - Marcell37704545 : RT @SkyTG24: In diretta l’informativa del presidente del Consiglio Mario #Draghi. Gli aggiornamenti sulla guerra in #Ucraina: -