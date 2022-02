Guerra in Ucraina | Taiwan ora teme ripercussioni dalla Cina

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - marcodelucact60 : RT @IL_IGNORANTE: Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha detto che la crisi ucraina è solo una distrazione e che la vera guerra si… - BenecomuneNet : Oggi, con la tensione che di nuovo l’Europa respira a pieni polmoni rispetto al pericolo, dopo tanti anni di #pace,… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

Sinisa Mihajlovic , nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Salernitana - Bologna , ha parlato del conflitto tra Russia ede si è commosso ripensando a quello nella ex Jugoslavia che l'allenatore ha vissuto in prima ...L'appello cinese per una soluzione politica Il 25 febbraio latra Russia eè ancora in corso. Usa, Gran Bretagna, Unione europea, Giappone e Canada hanno proclamato sanzioni "più dure" ...La situazione in Ucraina è peggiorata e le violenze degli ultimi anni sono degenerate in una guerra aperta. Migliaia di uomini sono stati richiamati alle armi; migliaia di donne, anziani e bambini ...stava proteggendo il territorio dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, quando è stato chiesto loro, in un messaggio radio inviato da una nave militare di Mosca, di arrendersi. “Questa è una ...