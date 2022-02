Cos'è lo Swift, il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il codice Swift Su Swift viaggiano i messaggi con le istruzioni necessarie per trasferire i fondi: non il denaro vero e proprio, dunque, ma l'indirizzo a cui spedirlo. E avviene attraverso un codice: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il codiceSuviaggiano i messaggi con le istruzioni necessarie per trasferire i fondi: non il denaro vero e proprio, dunque, ma l'indirizzo a cui spedirlo. E avviene attraverso un codice: ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cos'è lo Swift, il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo #RussiaUkraineConflict #Swift #Ucraina #Russia… - ___donutcare___ : RT @MediasetTgcom24: Cos'è lo Swift, il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo #RussiaUkraineConflict #Swift #Ucraina #Russia https:/… - Radio24_news : RT @2didenari: Anche oggi siamo in diretta alle 11 su @Radio24_news con approfondimenti e analisi sulle conseguenze della guerra in #Ucrain… - robertotrifilet : RT @MediasetTgcom24: Cos'è lo Swift, il sistema che fa girare i pagamenti nel mondo #RussiaUkraineConflict #Swift #Ucraina #Russia https:/… - 2didenari : Anche oggi siamo in diretta alle 11 su @Radio24_news con approfondimenti e analisi sulle conseguenze della guerra i… -