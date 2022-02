Allegri è tormentato dagli infortuni | «Devo vedere chi è ancora in piedi»

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Domani c’è Empoli-Juventus, ore 18 al Castellani. L’ha presentata in conferenza stampa Massimiliano, tecnico della Juventus. Che deve fare i conti con un’emergenzaabbastanza importante. Èfermo Dybala, si è infortunato McKennie, difficile che ci sarà Chiellini. Questo il report di Tuttomercatoweb sulle parole di. Fare il punto della situazione… Aspettiamo un attimo chefare l’allenamento echi èin. Però dai ne abbiamo in abbondanza, poi ci sono due tre giocatori dell’Under 23 che sono pronti a giocare. Dobbiamo sapere che domani bisogna vincere, all’andata abbiamo perso ed è una squadra difficile da battere. Bisogna fare una partita pesante e quindi bisogna ricaricare bene le batterie non ...

...bianconero Massimilianolo ha immediatamente sostituito col texano Weston McKennie . Ci sono state ore di grande preoccupazione anche perché l'attaccante argentino è continuamente...... Arthurdagli infortuni e spesso in panchina. La parabola in bianconero di Arthur, ...avrebbe dunque chiesto alla Juve di bloccarne la cessione . Peraltro, i contatti coi Gunners - ...Ennesimo problema per la Juventus di Massimiliano Allegri, che rischierebbe di perdere per molto tempo Kaio Jorge ...Ecco quali partite della Juventus dovrà saltare il numero 10. Paulo Dybala si è recato in mattinata al J Medical per sottoporsi a dei controlli di routine dopo l’infortunio rimediato nel derby.