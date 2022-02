A febbraio cresce fiducia per imprese | in calo per i consumatori

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati Istat l'indice didelletorna ad aumentare dopo ildeciso registrato lo scorso gennaio. Il recupero è dovuto a un diffuso miglioramento dellanel comparto dei servizi e in quello delle costruzioni. L'indice dideiflette per il secondo mese consecutivo registrando il valore più basso da maggio 2021. La diminuzione è dovuta al peggioramento dei giudizi sia sulla situazione economica generale sia su quella personale. Quanto alle componenti degli indici di, nella manifattura peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione in presenza di un decumulo delle scorte; nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite si deteriorano, le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : febbraio cresce

Il Tempo

... sono stati premiati dal sindaco Mario De Bon, mercoledì 23al Centro civico di Sospirolo, ... Impegnandosi in attività di servizio al prossimo, si impara, sie si maturano scelte che ...Oggi, 25, il presidente Mario Draghi riferirà in Parlamento sull'andamento della crisi in Ucraina. 9.45 - Kiev: "il livello delle radiazioni a Chernobyl". Mosca smentisce "Ieri unità ...Nelle ultime ore le forze armate russe sono arrivate alle porte della città della capitale ucraina: Kiev è sotto assedio ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful, che andrà in onda oggi, 25 febbraio 2022 su Canale 5, cosa accadrà?