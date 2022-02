Vostro Onore | tutto sulla nuova serie con Stefano Accorsi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Fino a che punto è capace di spingersi un padre per proteggere un figlio e tenere unita la famiglia? E cosa accade quando un giudice, un uomo di legge, deve scegliere tra la fedeltà ai principi di giustizia e l’istinto più ancestrale per difendere i suoi affetti più cari? È una storia piena di dilemmi che s'intrecciano, di colpi di scena dolorosi e di svolte inaspettate, ladi Rai1 basataoriginale israeliana Your Honor - quattro puntate al via lunedì 28 febbraio -, connel panni di un importante giudice milanese: quando il figlio Matteo investe il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio Pagani si trova costretto a fare una scelta che stravolge la sua vita. Ecco ...

Nessun amore è più grande di quello di un genitore per suo figlio. E questo lo sa bene Vittorio Pagani, il personaggio protagonista della nuova serie (in quattro puntate) di Rai 1 "Vostro Onore".