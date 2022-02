Ucraina: terminata riunione Cisr a Palazzo Chigi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' terminata a Palazzo Chigi la riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) presieduta dal premier Mario Draghi. A breve dovrebbe iniziare il Consiglio dei ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E'ladel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica () presieduta dal premier Mario Draghi. A breve dovrebbe iniziare il Consiglio dei ministri.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: terminata riunione Cisr a Palazzo Chigi - - ultimora_pol : #Italia #Russia #Ucraina Terminata l'informativa del ministro Luigi #DiMaio. @ultimora_pol - Massimo46572086 : @mgmaglie Ma forse la nostra è terminata !Nessuno che alza la mano ed inizi a fare quello che dovevamo fare circa u… - marcobreso : Terminata la riunione dei 27 ambasciatori UE per decidere i prossimi passi sulla crisi in Ucraina: “unità” e “dete… - Lukyluke311 : RT @IBaracchino: #Ucraina - #Russia, occidente vs Mosca: si parla #guerrafredda 2.0, in realtà non è mai terminata quella iniziata nel seco… -