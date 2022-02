**Ucraina: prezzo gas continua a volare, +55,28%** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - continua a volare il prezzo del gas ad Amsterdam dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. All'hub olandese Ttf il gas si attesta a 138,495 euro a megawattora, in progressione del 55,28% Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) -ildel gas ad Amsterdam dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. All'hub olandese Ttf il gas si attesta a 138,495 euro a megawattora, in progressione del 55,28%

