**Ucraina: Draghi a Consiglio supremo difesa prima di partire per Bruxelles** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Dopo la riunione del G7 alle 15 in videoconferenza, il premier Mario Draghi prenderà parte, alle ore 16.30, alla riunione del Consiglio supremo di difesa al Quirinale. Alle 20 la partenza per Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario sulla guerra in Ucraina.

