Top Utility premia 10 anni di crescita e innovazione di Gruppo Cap

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Diecidi, investimenti, ricerca eCap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, tra le più importantidel Paese, ha ricevuto il Premio TopTen Years, destinato all'azienda che ha collezionato più premi nel corso dei diecidi Top. Il premio, istituito per celebrare il decennale della manifestazione dedicata alle eccellenze nel settore dei servizi pubblici, è stato conferito all'azienda “che nelle diverse edizioni ha primeggiato sia in specifiche aree, come l'e la sostenibilità, che nel complesso delle attività”.Cap ha ricevuto anche due nomination per le categorie ...