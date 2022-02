Striscia la Notizia, Ezio Greggio shock su Achille Lauro: esplode la polemica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere l’ultimo intervento di Ezio Greggio nel corso dell’appuntamento di Striscia la Notizia. Ancora una volta si è parlato di Achille Lauro, il quale rappresenterà San Marino nella nuova edizione dell’Eurovision. Le parole del conduttore sono state a dir poco esagerate, superando il confine tra divertimento e insulto. Naturalmente la reazione del mondo internauta non si è fatta attendere e il conduttore è stato fortemente criticato. Amici, LDA sbanca su Spotify: è guerra tra inediti prima del serale In vista della fase finale dello show si infiamma la polemica, scatenata dalle gare di canto e ballo: chi ha la meglio tra i talenti e le reazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere l’ultimo intervento dinel corso dell’appuntamento dila. Ancora una volta si è parlato di, il quale rappresenterà San Marino nella nuova edizione dell’Eurovision. Le parole del conduttore sono state a dir poco esagerate, superando il confine tra divertimento e insulto. Naturalmente la reazione del mondo internauta non si è fatta attendere e il conduttore è stato fortemente criticato. Amici, LDA sbanca su Spotify: è guerra tra inediti prima del serale In vista della fase finale dello show si infiamma la, scatenata dalle gare di canto e ballo: chi ha la meglio tra i talenti e le reazioni ...

Advertising

SirDistruggere : Achille Lauro vince il festival di San Marino e Ezio Greggio a Striscia la Notizia commenta “più adatto a San Patri… - PinaRus02443851 : @SirDistruggere Io non seguo striscia la notizia,ma concordo con Greggio,le sue canzoni sono incommentabili non si… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - 'Ambiente Jovanotti', debutto a Striscia di Lorenzo Cherubini in versione deepfake - petrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - 'Ambiente Jovanotti', debutto a Striscia di Lorenzo Cherubini in versione deepfake - susydigennaro : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - 'Ambiente Jovanotti', debutto a Striscia di Lorenzo Cherubini in versione deepfake -