Sci alpino, Crans Montana 2022: nella prima prova di discesa guida Haehlen, Goggia e Brignone in controllo

Dopo le Olimpiadi di Pechino torna la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, con un importante week-end di velocità in Svizzera a Crans Montana. Appuntamento oggi sulle nevi elvetiche con la prima prova che ha visto primeggiare la padrona di casa Joana Haehlen. La svizzera, partita con il pettorale numero 20, ha trovato ottima confidenza con la neve amica timbrando il crono di 1:32.36. Alle sue spalle, staccata di 65 centesimi, troviamo la norvegese Ragnhild Mowinckel, mentre in terza piazza temporanea la transalpina Laura Gauche. In casa Italia eccellente la performance di una ritrovata Francesca Marsaglia che disegna al meglio le curve, rallenta sul finale ma in ogni caso è quarta a 89 centesimi dalla vetta. Bene anche Elena Curtoni che è settima a 1"31. Più indietro, ma apparse in controllo, Sofia Goggia e Federica Brignone.

