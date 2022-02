Progetto Erasmus+ dell’istituto Principi Grimaldi di Modica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Modica – “First steps towards entrepreneurship”. E’ questo il nome del Progetto Erasmus+ al centro dell’incontro tenutosi ieri nella sede della Cna territoriale di Ragusa con una delegazione di studenti e docenti dell’istituto professionale Principi Grimaldi di Modica unitamente a studenti e docenti delle città di Riga, in Lettonia, e Samsun, in Turchia. La tematica del Progetto è l’imprenditorialità, ovvero lo sviluppo di abilità imprenditoriali negli studenti affinché gli stessi possano costruire la loro impresa nel futuro. Ecco perché la Cna ha presentato il ruolo svolto, il sistema imprenditoriale locale e come nasce un’impresa. E, ancora, i progetti svolti per le imprese e gli studenti, oltre al ruolo della Camera di Commercio. E’ stato anche ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022)– “First steps towards entrepreneurship”. E’ questo il nome delal centro dell’incontro tenutosi ieri nella sede della Cna territoriale di Ragusa con una delegazione di studenti e docentiprofessionalediunitamente a studenti e docenti delle città di Riga, in Lettonia, e Samsun, in Turchia. La tematica delè l’imprenditorialità, ovvero lo sviluppo di abilità imprenditoriali negli studenti affinché gli stessi possano costruire la loro impresa nel futuro. Ecco perché la Cna ha presentato il ruolo svolto, il sistema imprenditoriale locale e come nasce un’impresa. E, ancora, i progetti svolti per le imprese e gli studenti, oltre al ruolo della Camera di Commercio. E’ stato anche ...

