Pozzallo | Pietro Di Raimondo diplomato con 100 100 e lode ricevuto a palazzo di Città

Leggi su quotidianodiragusa

(Di giovedì 24 febbraio 2022)– In data odierna è statodiDi, ex studente dell’istituto Nautico “G. La Pira di”,si nel 2021 con 100/100 e. Lo scorso anno il Ministero, causa covid, ha imposto all’esame di Stato lo sviluppo di un elaborato, aderente al corso di studi intrapreso. Per esaltare le potenzialità dello studente, il suo docente di navigazione, prof. Giorgio Giardina, gli ha proposto di sviluppare un argomento molto complesso di radar-meteorologia alla cui estensione ha collaborato il Colonnello Giuseppe Leonforte, uno dei massimi esperti italiani in questo settore. L’iniziativa è stata sostenuta ed apprezzata dalla Dirigente prof.ssa Mara Aldrighetti. La stesura dell’elaborato ha ...