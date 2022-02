Perché non funziona Flightradar24.com oggi 24 febbraio, lavori in corso (Di giovedì 24 febbraio 2022) In questo giovedì 24 febbraio non funziona Flightradar24.com, la piattaforma che consente di controllare i voli aerei civili in tempo reale in ogni parte del mondo. Ci sono delle serie difficoltà proprio nell’accesso al sito che non si carica per nulla o comunque non fornisce le informazioni solite per le tratte in corso nei 5 continenti. Ma Perché non funziona Flightradar24.com proprio in questa giornata? C’entra e non poco l’attacco di presidente russo Putin all’Ukraina partito la notte scorsa. Sono in molti ad aver effettuato l’accesso alla piattaforma nelle ultime ore per controllare i voli in tempo reale, in particolare per verificare la situazione nelle zone limitrofe a quelle di guerra. Di rimando dunque, il sito specializzato non è riuscito di certo a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) In questo giovedì 24non.com, la piattaforma che consente di controllare i voli aerei civili in tempo reale in ogni parte del mondo. Ci sono delle serie difficoltà proprio nell’accesso al sito che non si carica per nulla o comunque non fornisce le informazioni solite per le tratte innei 5 continenti. Manon.com proprio in questa giornata? C’entra e non poco l’attacco di presidente russo Putin all’Ukraina partito la notte scorsa. Sono in molti ad aver effettuato l’accesso alla piattaforma nelle ultime ore per controllare i voli in tempo reale, in particolare per verificare la situazione nelle zone limitrofe a quelle di guerra. Di rimando dunque, il sito specializzato non è riuscito di certo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Guerra in Ucraina, la sottile linea russa (il reportage di Francesca Mannocchi) Più pericolosa dell'oblio, nelle guerre, è la riscrittura della storia. Perché riscrivere la storia significa modellare la memoria degli eventi. Non solo il passato, dunque, ma il futuro. Con 190 mila soldati russi intorno ai confini dell'Ucraina, il presidente Vladimir ...

Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà condannato perché 'dominus' dell'assegnazione pilotata dell'hotel di pregio all'amico imprenditore