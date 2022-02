Napoli e Provincia: GdF sequestra oltre 1 milione di articoli di Carnevale contraffatti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Napoli e Provincia: 25 denunce e sequestro di oltre un milione di articoli di Carnevale contraffatti tra capi di abbigliamento e accessori. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un piano di intervento indirizzato principalmente a reprimere il commercio di prodotti contraffatti e/o non sicuri durante il periodo del Carnevale, ha Leggi su 2anews (Di giovedì 24 febbraio 2022): 25 denunce e sequestro diundiditra capi di abbigliamento e accessori. Il Comandole della Guardia di Finanza di, nell’ambito di un piano di intervento indirizzato principalmente a reprimere il commercio di prodottie/o non sicuri durante il periodo del, ha

