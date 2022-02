Milan, un difensore verso l'addio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il futuro di Alessio Romagnoli è sempre più lontano dal Milan. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto e la società... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il futuro di Alessio Romagnoli è sempre più lontano dal. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto e la società...

Advertising

Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - sportli26181512 : Kaladze: 'Pace e vittoria per i nostri fratelli dell'Ucraina': Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan e oggi sind… - MilanPress_it : L'ex difensore rossonero torna in panchina #Oddo - sportli26181512 : Gazzetta - Romagnoli capitano in scadenza: gli indizi portano all'addio: Romagnoli oggi è un capitano in scadenza.… - BengodiL : @theocrazia Come fai tu a non capire che romagnoli è il difensore più scarso della storia del Milan??? -