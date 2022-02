Lukaku alla Juventus: ecco la “vittima sacrificale” dei bianconeri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno degli obiettivi principali della Juventus per la prossima stagione è l’attaccante. ecco l’ultima, folle, idea della società bianconera. Un centravanti da affiancare a Vlahovic per tornare a dominare il calcio italiano ed aprire un nuovo ciclo vincente. Il nome scelto dalla società è clamoroso con i tifosi che sono già pronti a sognare; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseL’arrivo di Vlahovic, nel corso dell’ultimo mercato di gennaio, ha portato entusiasmo all’ambiente bianconero. Il centravanti serbo, però, non basta; la Juventus, infatti, vuole portare alla corte di Allegri un altro attaccante. Cristina Buccino, ecco la sorella sexy: una combo micidiale, da infarto Il profilo scelto è clamoroso dal momento che risponde al nome di Romelu Lukaku; il ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno degli obiettivi principali dellaper la prossima stagione è l’attaccante.l’ultima, folle, idea della società bianconera. Un centravanti da affiancare a Vlahovic per tornare a dominare il calcio italiano ed aprire un nuovo ciclo vincente. Il nome scelto dsocietà è clamoroso con i tifosi che sono già pronti a sognare; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseL’arrivo di Vlahovic, nel corso dell’ultimo mercato di gennaio, ha portato entusiasmo all’ambiente bianconero. Il centravanti serbo, però, non basta; la, infatti, vuole portarecorte di Allegri un altro attaccante. Cristina Buccino,la sorella sexy: una combo micidiale, da infarto Il profilo scelto è clamoroso dal momento che risponde al nome di Romelu; il ...

Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - nek19751 : RT @UnUltras: #Pogba spinge per tornare alla Juve #Lukaku spinge per tornare all'inter Non capisco perché sono andati in quel campionato - UnUltras : #Pogba spinge per tornare alla Juve #Lukaku spinge per tornare all'inter Non capisco perché sono andati in quel campionato - mr_kubra : RT @Gazzetta_it: #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - helenio75 : @Il_Billa Mah, io pure non lo rivorrei ma se giochi con vecchi zoppi e storpi allora cambierei idea. Non vorrei far… -