Luis Alberto: «Meritavamo di più. Futuro? Ora sono più tranquillo»

Parla il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato a Sky Sport dopo il match col Porto. 

PARTITA – «Penso che sia la partita ad Oporto che qui avremmo meritato di più. Io ho sbagliato tante occasioni, siamo fuori e mi dispiace. C'era tanta voglia di andare avanti ma non ci siamo riusciti. Quando giochiamo in questo modo possiamo competere con qualsiasi squadra, oggi sono molto incazzato anche con me stesso perchè ho sbagliato tante occasioni. Mi dispiace non aver dato gioia ai tifosi». 

NAPOLI – «La gara di domenica è una partita importantissima, recuperiamo anche Zaccagni. Con gli infortuni delle ultime due-tre settimane non è stato facile, ma guardiamo avanti e cerchiamo di fare il meglio possibile». 

Futuro – «Mi sento più sereno e tranquillo, ho sempre detto che siamo una ...

