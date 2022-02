Lille | c'è un giocatore richiestissimo sul mercato

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Jonathan Bamba sta stuzzicando l'interesse di tante squadre in Europa. Per il 25enne esterno offensivo delhanno, infatti, messo gli...

Ultime Notizie dalla rete : Lille giocatore

... sempre in trasferta, ha ottenuto due vittorie (tra cui il roboante 5 - 1 contro il) e solo ... e per 6 volte Letexier ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di un. (agg. ...L'operazione sarebbe molto complessa perché iladesso guadagna circa 14 milioni di euro ... Per questo motivo, si potrebbe riaprire la pista che porta a Renato Sanches del, valutato ...Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è David del Lille. I rossoneri così come l’Inter si sono mosse per il giocatore ma la valutazione del club bretone frena ogni velleità: 60 milioni di euro più ...Sarà difficile vedere Jonathan David in maglia del Milan nella prossima stagione: dalla Premier League pronta una super offerta.