Lazio | Tare | “Momento cruciale della stagione Sarri ci crede | noi anche”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ighli, ds, prima del match di Europa League contro il Porto ha dichiarato: “Arrivare fino in fondo è difficile ma non impossibile, vedendo il discorso didi ieri credo sia quello che ci tiene di più. Per noi è importante andare il più avanti possibile,per la classifica Uefa delle italiane.è convintosquadra e la squadra delle sue idee, il tempo è stato utile ma ora siamo nella fase. Ora dobbiamo porquesto trend fino in fondo”. Infine il ds ha parlato del recupero di Pedro: “Stamattina ha fatto un provino che è andato molto bene e vuole esserci per dare una mano”. SportFace.