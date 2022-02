L’appello dei giovani ucraini: «Aiutateci, difendete l’Europa» – Il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’entrata in Ucraina delle truppe russe all’alba di stamattina ha colto di sorpresa gran parte della popolazione, causando ansia e sconforto anche tra i più giovani. Putin ha detto giorni fa che il loro paese è un invenzione di Lenin, un paio di linee sulla carta geografica. Specie i ragazzi, però, si sentono a tutti gli effetti europei e nonostante il momento angosciante e le comunicazioni incerte, due di loro hanno raccontato ad Open come vivono queste ore. Ira ed Elizabeth si trovano in due parti del paese molto distanti tra loro. Ira, 26 anni, ha inviato la sua testimonianza da Nizhyn, circa 130 chilometri a nord-est di Kiev, mentre Elizabeth, 23 anni, ha comunicato la sua situazione via audio dal centro di Odessa, una delle città più colpite dagli attacchi russi. Ira ha voluto lanciare un messaggio, chiedendo all’occidente: «Aiutateci, ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’entrata in Ucraina delle truppe russe all’alba di stamattina ha colto di sorpresa gran parte della popolazione, causando ansia e sconforto anche tra i più. Putin ha detto giorni fa che il loro paese è un invenzione di Lenin, un paio di linee sulla carta geografica. Specie i ragazzi, però, si sentono a tutti gli effetti europei e nonostante il momento angosciante e le comunicazioni incerte, due di loro hanno raccontato ad Open come vivono queste ore. Ira ed Elizabeth si trovano in due parti del paese molto distanti tra loro. Ira, 26 anni, ha inviato la sua testimonianza da Nizhyn, circa 130 chilometri a nord-est di Kiev, mentre Elizabeth, 23 anni, ha comunicato la sua situazione via audio dal centro di Odessa, una delle città più colpite dagli attacchi russi. Ira ha voluto lanciare un messaggio, chiedendo all’occidente: «, ...

