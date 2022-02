King, il nuovo brano di Florence + The Machine: la femminilità narrata in un testo da pelle d’oca (Di giovedì 24 febbraio 2022) King è il primo singolo estratto dal quinto album di Florence + The Machine, che deve ancora essere annunciato. Il videoclip e il testo del brano sono una celebrazione della femminilità e della forza femminile attraverso il percorso che ci permette di uscire dal dolore, nella vita e nell’amore. La musica di Florence parla al cuore, anzi, grida forte, anche quando la melodia è pacata. Questo brano narra di due relazioni: quella tra un uomo e una donna e quella della donna con se stessa. “I am King”, canta Florence, reclamando il potere femminile che è un punto fermo tra i temi della sua discografia. Ognuno dei suoi testi è una poesia e anche quest’ultimo non manca il bersaglio; se non avete ancora letto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)è il primo singolo estratto dal quinto album di+ The, che deve ancora essere annunciato. Il videoclip e ildelsono una celebrazione dellae della forza femminile attraverso il percorso che ci permette di uscire dal dolore, nella vita e nell’amore. La musica diparla al cuore, anzi, grida forte, anche quando la melodia è pacata. Questonarra di due relazioni: quella tra un uomo e una donna e quella della donna con se stessa. “I am”, canta, reclamando il potere femminile che è un punto fermo tra i temi della sua discografia. Ognuno dei suoi testi è una poesia e anche quest’ultimo non manca il bersaglio; se non avete ancora letto il ...

