Il tailleur di Lodovica Comello in versione cabaret è divino (Di giovedì 24 febbraio 2022) La conduttrice ha aperto la puntata dello show con un omaggio a Liza Minelli e per l'occasione ha indossato un completo pieno di fascino ed eleganza: un outfit composto da giacca, reggiseno in paillettes e pantaloni a sigaretta, uno stile perfetto per la sua esibizione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La conduttrice ha aperto la puntata dello show con un omaggio a Liza Minelli e per l'occasione ha indossato un completo pieno di fascino ed eleganza: un outfit composto da giacca, reggiseno in paillettes e pantaloni a sigaretta, uno stile perfetto per la sua esibizione. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

zazoomblog : Il tailleur di Lodovica Comello in versione cabaret è divino - #tailleur #Lodovica #Comello #versione - infoitcultura : Il tailleur di Lodovica Comello in versione cabaret è divino - infoitcultura : Il tailleur di Lodovica Comello in versione cabaret è divino -

Ultime Notizie dalla rete : tailleur Lodovica Il tailleur di Lodovica Comello in versione cabaret è divino DireDonna Il tailleur di Lodovica Comello in versione cabaret è divino Ma la ricerca del possibile vincitore continua e il nuovo appuntamento di Italia’s Got Talent è atteso per mercoledì 1 marzo, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW Lodovica Comello è stata perfetta ...

Il tailleur di Lodovica Comello in…" Il pizzaiolo avvelenato a Termini, la moglie condannata a 30 anni ma va ai domiciliari. Il pizzaiolo avvelenato a Termini, la moglie condannata a 30 anni ma va ai domiciliari. RITO ABBREVIATO. Il pizz ...

Ma la ricerca del possibile vincitore continua e il nuovo appuntamento di Italia’s Got Talent è atteso per mercoledì 1 marzo, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW Lodovica Comello è stata perfetta ...Il pizzaiolo avvelenato a Termini, la moglie condannata a 30 anni ma va ai domiciliari. Il pizzaiolo avvelenato a Termini, la moglie condannata a 30 anni ma va ai domiciliari. RITO ABBREVIATO. Il pizz ...