Highlights e gol Carrarese-Siena 3-1, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Carrarese-Siena 3-1, match valido per la 22esima giornata della Serie C 2021/2022. Il derby toscano è dei carrarini, che si impongono in rimonta conquistando una vittoria che mancava dal 22 dicembre. cavallo apre la sfida al 14? del primo tempo, ma Battistella, Giannetti e Figoli regalano la vittoria ai padroni di casa che trovano così il sorpasso in classifica, salendo a quota 35 punti. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la 22esima giornata della. Il derby toscano è dei carrarini, che si impongono in rimonta conquistando una vittoria che mancava dal 22 dicembre. cavallo apre la sfida al 14? del primo tempo, ma Battistella, Giannetti e Figoli regalano la vittoria ai padroni di casa che trovano così il sorpasso in classifica, salendo a quota 35 punti. Di seguito gli. SportFace.

Advertising

SkySport : GRAN GOL DI MALINOVSKYI L'ucraino porta sul 2-0 l'Atalanta con l'Olympiacos Poi mostra la maglietta: 'No war in Uk… - sportface2016 : #UEL: gli highlights di #BragaSheriff, terminata ai rigori (VIDEO) - Salvato95551627 : RT @zazoomblog: VIDEO Napoli-Barcellona 2-4 highlights gol e sintesi Europa League: un poker pesante stende gli azzurri - #VIDEO #Napoli-B… - ilcirotano : Dal lampo di Immobile al super gol di Uribe: gli highlights di Lazio-Porto - - luisapiccolo14 : RT @SkySport: GRAN GOL DI MALINOVSKYI L'ucraino porta sul 2-0 l'Atalanta con l'Olympiacos Poi mostra la maglietta: 'No war in Ukraine' ? ??… -