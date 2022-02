Guerra in Ucraina, Fonseca: “5 esposioni di fila, aeroporti distrutti. Prego che…” (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attacco della Russia all'Ucraina sta sconvolgendo il mondo intero: le dichiarazioni dell'ex tecnico della Roma, Paulo Fonseca, bloccato a Kiev, dove vive con la moglie (Ucraina) e la sua famiglia Leggi su mediagol (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attacco della Russia all'sta sconvolgendo il mondo intero: le dichiarazioni dell'ex tecnico della Roma, Paulo, bloccato a Kiev, dove vive con la moglie () e la sua famiglia

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - LillySantoro73 : RT @Stef77359537: ??Portavoce del ministero degli Esteri russo: La guerra in Ucraina non è iniziata oggi, dura da otto anni e ora è finita. - SilCastelletti : RT @castellettir: 'Zia, mando questo messaggio vocale a te che sei quella che ne sa di più. La mia classe non riesce a capire questa guerra… -