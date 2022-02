Guerra in Ucraina, Draghi: "Attacco russo ingiustificato e ingiustificabile" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Di Maio: 'Aggressione gravissima' - Sulla stessa linea del premier anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: 'L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) Di Maio: 'Aggressione gravissima' - Sulla stessa linea del premier anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: 'L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non ...

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Gimbo_67 : RT @cjmimun: La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi sui mercati mondiali delle materie prime alimentari che erano gia' su alti livelli a… - MauritaP : Suona la sirena della guerra, soffia il vento della violenza in Ucraina e Putin si azzarda. Si agita l’ego degli… -