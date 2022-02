F1 | test Barcellona 2022 | Ricciardo il più veloce nella sessione mattutina del day-2

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Danielfa segnare il miglior tempodel secondo giorno diin vista della stagionedi F1. Il pilota della McLaren, che ieri non era sceso in pista lasciando spazio a Lando Norris, ha fermato il cronometro sull’1:20.355, facendo meglio di quasi due decimi rispetto al ferrarista Carlos Sainz, secondo in 1:20.546 e pilota che ha completato il maggior numero di giri, 65, ovvero quasi un gara intera (a Montmelò i giri sono 66). Entrambi i piloti hanno fatto registrare il miglior tempo con la mescola C3, così come Pierre Gasly, terzo in 1:20.764. Giù dal podio Albon, con la Williams, seguito da Stroll (1:21.920 con gomma C2) e Mick Schumacher, che migliora il tempo di ieri facendo segnare un 1:21.949. Ancora pochi ...

Nel paddock di, dove si sta svolgendo la seconda giornata dicollettivi, nessuno sembra avere idea delle conseguenze sullo sport di questo conflitto. Il rischio che la Formula 1 ...... al via il prossimo 20 marzo con il Gran Premio del Bahrain, sta prendendo forma aiinvernali di: il tanto atteso effetto suolo , caratteristica dominante delle nuove monoposto e del ...Nella seconda giornata di test precampionato della Formula 1 in corso a Barcellona continua il lavoro delle squadre per capire le nuove monoposto a effetto suolo, frutto della più grande riforma ...Daniel Ricciardo fa segnare il miglior tempo nella sessione mattutina del secondo giorno di test a Barcellona in vista della stagione 2022 di F1. Il pilota della McLaren, che ieri non era sceso in ...