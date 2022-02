F1 oggi, Test Barcellona 2022: programma giovedì 24 febbraio, orari, tv, streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le prime, importantissime, indicazioni sono arrivate già ieri, ma oggi giovedì 24 febbraio si continua con il secondo giorno di Test della Formula 1; d’altronde, l’inizio della stagione si avvicina, un appuntamento del genere risulta fondamentale per ogni scuderia. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DI Test DI F1 A Barcellona DALLE 9.00 ALLE 18.00 L’obiettivo è raccogliere, infatti, quanti più dati possibili: le novità, vettura per vettura (con il nuovo regolamento), sono tantissime, di conseguenza ogni particolare può fare la differenza per arrivare pronti ai primi appuntamenti della stagione. La giornata di ieri, la prima di Test a Barcellona, ci ha mostrato una ritrovata competitività per la Ferrari: sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le prime, importantissime, indicazioni sono arrivate già ieri, ma24si continua con il secondo giorno didella Formula 1; d’altronde, l’inizio della stagione si avvicina, un appuntamento del genere risulta fondamentale per ogni scuderia. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA GIORNATA DIDI F1 ADALLE 9.00 ALLE 18.00 L’obiettivo è raccogliere, infatti, quanti più dati possibili: le novità, vettura per vettura (con il nuovo regolamento), sono tantissime, di conseguenza ogni particolare può fare la differenza per arrivare pronti ai primi appuntamenti della stagione. La giornata di ieri, la prima di, ci ha mostrato una ritrovata competitività per la Ferrari: sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno ...

