Doc nelle tue mani 2 | anticipazioni sesta puntata 24 febbraio 2022 | trama episodi | cast | repliche e data ultima puntata

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Quando arriva il giovedì i telespettatori di Rai 1 sanno che sta per arrivare una nuova e imperdibiledi Doctue, la serie tv di successo con Luca Argentero nei panni del protagonista giunta alla sua seconda stagione. Una fiction, un medical drama, che sta appassionando il pubblico, e che questa sera non vede l’ora di scoprire cosa succederà nellae imperdibile. Doctue2,24di stasera Nel primoo di stasera, dal titolo ‘Ragioni e conseguenze’, Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bimbo che ha preso in affido con ...

Advertising

CorriereCitta : Doc nelle tue mani 2, anticipazioni sesta puntata 24 febbraio 2022: trama episodi, cast, repliche e data ultima pun… - tuttopuntotv : Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni della puntata finale 24 Febbraio #docnelletuemani #docnelletuemani2… - mvr3dith : RT @ParliamoDiNews: Doc Nelle tue mani anticipazioni puntata 24 febbraio: Andrea Agnese vicini #Doc-Nelletuemani #LucaArgentero #Piccolosch… - mvr3dith : RT @zazoomblog: Doc Nelle tue Mani 2 Anticipazioni 24 febbraio: Andrea torna primario e vuole Agnese - #Nelle #Anticipazioni #febbraio: h… - zazoomblog : Doc Nelle Tue Mani stasera su Rai 1 giovedì 24 febbraio 2022 le anticipazioni delle puntate - #Nelle #stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc nelle

... con Mahmood, di Sanremo: "Ecco, mai una gioia! Tutti hanno pensato a lui, com'è giusto che sia, e la mia festa è passata in secondo piano" ci dice con un gran sorriso l'attore che in "tue ...Programmi Tv 24 febbraio Prime Time Ecco i principali canali e la loro programmazione per oggi giovedì 24 febbraio : Rai1 - ORE 21:25 -tue mani 2 - Ragioni e conseguenze (Fiction) Canale 5 ...Quando arriva il giovedì i telespettatori di Rai 1 sanno che sta per arrivare una nuova e imperdibile puntata di Doc nelle tue mani, la serie tv di successo con Luca Argentero nei panni del protagonis ...Nell'ultima puntata di Doc-Nelle tue mani ci sarà un colpo di scena nelle vicende amorose di Riccardo: Spollon afferma che nessuno se lo immagina ...