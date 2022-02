Cambio ai vertici di A+E Networks | Simone D’Amelio Bonelli guida l’Italia

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 24 febbraio 2022)è il nuovo VP Regional Director di A+Edella guardia al vertice della filiale italiana di A+E, con Patricio Teubal che lascia il ruolo di VP Regional Director a. Il manager, che ricopriva il ruolo di Content & Creative Director di A+E, riporterà direttamente a Almudena Ledo Linares-Rivas, SVP and General Manager of Southern Europe e Managing Director di Cosmopolitan Tv. Nell’agenda dic’è il consolidamento dei tre canali lineari History Channel, Crime+Investigation e Blaze, l’offerta on demand e la presenza dei brand su Now. Proseguirà inoltre lo sviluppo in ambito Svod dei prodotti ...