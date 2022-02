Barù e Jessica, notte di fuoco: i Jerù fanno sognare (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La coppia Barù e Jessica tiene tutti incollati allo schermo. Ieri notte è successo qualcosa di irripetibile all’interno della casa. Fan in delirio. Questa ultima parte del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dal rapporto tra Barù e Jessica Selassié. Un rapporto che, almeno per il momento, non si è trasformato in relazione ma che Leggi su youmovies (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La coppiatiene tutti incollati allo schermo. Ieriè successo qualcosa di irripetibile all’interno della casa. Fan in delirio. Questa ultima parte del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dal rapporto traSelassié. Un rapporto che, almeno per il momento, non si è trasformato in relazione ma che

Advertising

GrandeFratello : Jessica alle prese con qualche coccola particolare per Barù... ma ovviamente vuole ricevere qualcosa in cambio... ??… - Ottavia31915103 : @domanidai Perché non hai preso una posizione quando katia ha sparlato di Lulù e jessica che pure era grave? Dici d… - MaryPayne9444 : RT @_mariells: Jessica nella fase: 'NON STO CAPENDO UN CAZZO MA STO SOTTO UN TRENO UGUALE' Baru nella fase: 'NON NEGO PIÙ UN CAZZO E TI FA… - xniallspizzas : RT @uxlul8: Sophie si è accorge di tutti gli atteggiamenti di Barù verso Jessica, anche che non molla il suo sguardo fino a quando non si g… - hugmeesposito : RT @Giuliaxx3: Sophie: “ma poi Barù la cerca sempre. Ieri sera è venuto in camera e ci ha chiesto dove fosse Jessica, noi gli abbiamo detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù Jessica Grande Fratello Vip, Davide Silvestri minaccia di aprire la porta rossa e di uscire dalla casa: la reazione di Jessica, ma è uno scherzo Leggi anche > GF VIP, Alex Belli invia un video a sorpresa Barbara D'Urso: cosa dichiara GF Vip, lo scherzo di Davide Silvestri Sophie ha richiamato velocemente Alessandro, Barù, Jessica e Lulù ...

Grande Fratello Vip anticipazioni: chi sarà eliminato? Un altro passo verso la finale ... oltre al consueto focus sul triangolo Sorge - Belli - Duran e sulle storie d'amore, o presunto tale, tra Jessica e Barù e tra Sophie ed Alessandro.

Leggi anche > GF VIP, Alex Belli invia un video a sorpresa Barbara D'Urso: cosa dichiara GF Vip, lo scherzo di Davide Silvestri Sophie ha richiamato velocemente Alessandro,e Lulù ...... oltre al consueto focus sul triangolo Sorge - Belli - Duran e sulle storie d'amore, o presunto tale, trae tra Sophie ed Alessandro.