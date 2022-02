(Di giovedì 24 febbraio 2022) Da Foggia a Lecce, passando per Altamura, la Bat e Taranto: la protesta degli autotrasportatori paralizza anche la Puglia. Da quattro giorni, ormai, centinaia di tir bloccano le principali vie di comunicazione della regione, in un clima che con il passare delle ore si fa sempre più teso.

Advertising

PaperinikEdonna : RT @annamariabeatr6: @FmMosca Sulla tangenziale di Bari oggi c'erano 2 corsie occupate da tir tant'è che mio marito ha fatto 2 ore di coda.… - annamariabeatr6 : @FmMosca Sulla tangenziale di Bari oggi c'erano 2 corsie occupate da tir tant'è che mio marito ha fatto 2 ore di co… - andreastoolbox : Bari, prosegue lo sciopero dei camionisti: tangenziale bloccata | Sky TG24 - vittoriosechi2 : RT @TerrinoniL: Bari, prosegue lo sciopero dei camionisti: tangenziale bloccata - TerrinoniL : Bari, prosegue lo sciopero dei camionisti: tangenziale bloccata -

Ultime Notizie dalla rete : Bari prosegue

La mobilitazione degli autotrasportatori del Mezzogiornoanche oggi in Puglia, Molise e ...sulla Biferina (Molise) e su diverse statali pugliesi in vista di una nuova protesta domani a. ....//.ilquotidianoitaliano.it/ ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Dalla provincia Altamura, furgone non vuole partecipare alla protesta e investe un camionista Cronaca Caro benzina,la ...Proteste in tutta Italia, le Regioni: "Rischio stop alle merci". Russo (Confetra): "Risposta tempestiva del Mims ma ora serve un intervento ...>>> LA PROTESTA DEI TIR BLOCCA LA TANGENZIALE: GLI AGGIORNAMENTI <<<. Secondo alcune informazioni, sarebbero stati almeno 8 i camion che avrebbero fortemente condizionato la circolazione dei veicoli i ...