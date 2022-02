VIDEO Atalanta, Djimsiti: “Doppietta all’andata all’Olympiacos? Mi piace attaccare” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il difensore ha realizzato la Doppietta con cui l'Atalanta ha vinto l'andata contro l'Olympiacos ribaltando lo 0-1 iniziale. Le parole di Berat Djimsiti Leggi su mediagol (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il difensore ha realizzato lacon cui l'ha vinto l'andata contro l'Olympiacos ribaltando lo 0-1 iniziale. Le parole di Berat

Advertising

USCremonese : ???? 30 anni fa lo storico gol segnato dal portiere grigiorosso Rampulla all’Atalanta #forzagrigiorossi #cremonese… - Atalanta_BC : Il nostro capocannoniere di @EuropaLeague è pronto! ???? Our #UEL top scorer is ready! ??? Full interview ??… - Atalanta_BC : ?? Ecco la nostra formazione iniziale! ?? Here's Atalanta line-up to take on @olympiacosfc! #AtalantaOlympiacos #UEL… - Mediagol : VIDEO Atalanta, Djimsiti: “Doppietta all’andata all’Olympiacos? Mi piace attaccare” - DanieleFassina : RT @gippu1: 30 anni fa, il #23febbraio 1992, il primo gol su azione di un portiere di serie A: allo scadere di Atalanta-Cremonese 1-1, colp… -