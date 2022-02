Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 SARA SPANO’ DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA USCIAMO DA Roma SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DELLA CANCELLIERA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A LATINA PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO INTERESSATO DALLE OPERAZIONI FINO AL TERMINE DELLE INDAGINI PREVISTO PER IL 28 FEBBRAIO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA METROPOLITANA B1 IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SONO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 15.20 SARA SPANO’ DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA USCIAMO DASULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DELLA CANCELLIERA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A LATINA PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO INTERESSATO DALLE OPERAZIONI FINO AL TERMINE DELLE INDAGINI PREVISTO PER IL 28 FEBBRAIO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA METROPOLITANA B1 IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SONO ...

