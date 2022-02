Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 10:20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SITUAZIONE RIPRISTINATA SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA GALLERIA APPIA SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DOVE LA CIRCOLazioNE è REGOLARE VERSO IL CENTRO E SULL EMAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO VERSO IL CENTRO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE A Roma ATTIVA LA FASCIA VERDE CON LO STOP ALLE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE A BENZINA FINO A EURO 1 NEL PIU’ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO ALTRE LIMITAZIONI CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE DA MARCO CILUFFO GRAZIE PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 febbraio 2022)DEL 23 FEBBRAIOORE 10:20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE RIPRISTINATA SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA GALLERIA APPIA SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DOVE LA CIRCONE è REGOLARE VERSO IL CENTRO E SULL EMAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO VERSO IL CENTRO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE AATTIVA LA FASCIA VERDE CON LO STOP ALLE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE A BENZINA FINO A EURO 1 NEL PIU’ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO ALTRE LIMITAZIONI CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE DA MARCO CILUFFO GRAZIE PER ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Infrastrutture e trasporti: Firenze fa il punto con Roma Viabilità. Confermati per la Città Metropolitana un totale di finanziamenti di 15 milioni nel periodo 2021 - 2026 per l'area Mugello, Bisenzio, Valdisieve. Previsto inoltre un finanziamento di 33 ...

Roma inizia la guerra ai dehors abusivi: rimossi tavolini e pedane, da Campo de' Fiori a Monti ... scivoli per il passaggio dei diversamente abili o che addirittura costituivano un autentico pericolo per la viabilità. I decreti firmati dal Municipio 1, presieduto da Lorenza Bonaccorsi, sono stati ...

