Vaccini: dall'1/3 in E - R la quarta dose per 53mila fragili (Di mercoledì 23 febbraio 2022) quarta dose di richiamo 'booster' di vaccino alle persone fragili: l'Emilia - Romagna è pronta a partire con le somministrazioni. Dopo il via libera arrivato dal commissario straordinario per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022)di richiamo 'booster' di vaccino alle persone: l'Emilia - Romagna è pronta a partire con le somministrazioni. Dopo il via libera arrivato dal commissario straordinario per l'...

