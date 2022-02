Serie C, Girone C: il Bari allunga sul Catanzaro, pari in Latina-Avellino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Situazione sempre più ingarbugliata quella in Serie C con il Girone C che ieri ha giocato le partite della ventottesima giornata (tranne Palermo-Taranto che è stata posticipata al 30/3) del terzo raggruppamento della Lega Pro. Alla fine dei novanta minuti di gioco sono usciti risultati molto importanti che hanno contribuito a riscrivere la classifica: sorride il Bari, mentre il Catanzaro si morde le mani e perde terreno dalla vetta della classifica detenuta proprio dai Galletti. Cade il Foggia e dal big-match tra Latina ed Avellino esce un pareggio a reti bianche. Ecco cosa è successo e la classifica attuale. Risultati e classifica della Serie C nel Girone C Il Bari vince e torna a +6 sull’inseguitrice Catanzaro. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Situazione sempre più ingarbugliata quella inC con ilC che ieri ha giocato le partite della ventottesima giornata (tranne Palermo-Taranto che è stata posticipata al 30/3) del terzo raggruppamento della Lega Pro. Alla fine dei novanta minuti di gioco sono usciti risultati molto importanti che hanno contribuito a riscrivere la classifica: sorride il, mentre ilsi morde le mani e perde terreno dalla vetta della classifica detenuta proprio dai Galletti. Cade il Foggia e dal big-match traedesce un pareggio a reti bianche. Ecco cosa è successo e la classifica attuale. Risultati e classifica dellaC nelC Ilvince e torna a +6 sull’inseguitrice. ...

Advertising

AntennaSud : Serie C girone C: Bari-Picerno 1-0 - NotiziarioC : Serie C, il programma completo dei recuperi da giocare nel girone B - NotiziarioC : Serie D Girone B, i venti calciatori col valore più alto: in cinque al comando - NotiziarioC : Serie C, il programma completo dei recuperi da giocare nel girone A - NotiziarioC : Serie C, tutti i risultati ed i marcatori dei recuperi del 22° turno del girone C. La nuova classifica -